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СБУ: Контрразведка прекратила деятельность агентурной сети ФСБ на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 14:24
СБУ: Контрразведка прекратила деятельность агентурной сети ФСБ на Донбассе - Фото
Сотрудник СБУ (иллюстративное фото пресс-службы СБУ)

Контрразведка прекратила деятельность "агентурной сети ФСБ" России в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, сеть действовала под кураторством ФСБ РФ, а курировал ее один из боевиков террористической организации ДНР.

В сеть входили граждане Украины, которых завербовали на временно оккупированной части Донецкой области, пишут правоохранители. Их направляли на разведку военных объектов в зоне боевых действий для совершения там диверсий.

В СБУ отмечают, что одного из членов сети задержали, ему сообщили о подозрении в участии в террористической организации и взяли под стражу. Подозреваемому грозит максимум до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Вопрос о подозрениях и мере пресечения для других фигурантов решается.

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Марк Сировой
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Донецкая область война Донбасс сбу фсб контрразведка агенты
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