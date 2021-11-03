СБУ: Контрразведка прекратила деятельность агентурной сети ФСБ на Донбассе

Контрразведка прекратила деятельность "агентурной сети ФСБ" России в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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По данным СБУ, сеть действовала под кураторством ФСБ РФ, а курировал ее один из боевиков террористической организации ДНР.

В сеть входили граждане Украины, которых завербовали на временно оккупированной части Донецкой области, пишут правоохранители. Их направляли на разведку военных объектов в зоне боевых действий для совершения там диверсий.

В СБУ отмечают, что одного из членов сети задержали, ему сообщили о подозрении в участии в террористической организации и взяли под стражу. Подозреваемому грозит максимум до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Вопрос о подозрениях и мере пресечения для других фигурантов решается.

СБУ регулярно сообщает о задержании агентов, завербованных российскими спецслужбами. 21 октября СБУ сообщала о задержании агента ФСБ в Винницкой области.

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Марк Сировой

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