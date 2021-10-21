СБУ: В Винницкой области задержали агента ФСБ России – фото

Спецслужбы задержали в Винницкой области "агента ФСБ России". Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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В ведомстве отметили, что задержанный – гражданин Украины, который примкнул к боевикам террористической организации ЛНР и воевал против ВСУ.

По данным СБУ, задержанный тренировался на территории временно оккупированной Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий".

Спецслужбы убеждены, задержанный перебрался на территорию свободной Украины "по заданию российских кураторов для разведки".

Мужчину обвиняют в госизмене и терроризме. Следствие продолжается.

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Елизавета Кумбер

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