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СБУ: В Винницкой области задержали агента ФСБ России – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 14:29
СБУ: В Винницкой области задержали агента ФСБ России – фото - Фото
СБУ сообщила о задержании агента ФСБ (Фото: пресс-служба СБУ)

Спецслужбы задержали в Винницкой области "агента ФСБ России". Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

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В ведомстве отметили, что задержанный – гражданин Украины, который примкнул к боевикам террористической организации ЛНР и воевал против ВСУ.

По данным СБУ, задержанный тренировался на территории временно оккупированной Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий".

СБУ сообщила о задержании агента ФСБ (Фото: пресс-служба СБУ)

Спецслужбы убеждены, задержанный перебрался на территорию свободной Украины "по заданию российских кураторов для разведки".

Мужчину обвиняют в госизмене и терроризме. Следствие продолжается.

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Елизавета Кумбер
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