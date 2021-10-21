СБУ: В Винницкой области задержали агента ФСБ России – фото
21.10.2021, 14:29
СБУ сообщила о задержании агента ФСБ (Фото: пресс-служба СБУ)
Спецслужбы задержали в Винницкой области "агента ФСБ России". Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.
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В ведомстве отметили, что задержанный – гражданин Украины, который примкнул к боевикам террористической организации ЛНР и воевал против ВСУ.
По данным СБУ, задержанный тренировался на территории временно оккупированной Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий".
Спецслужбы убеждены, задержанный перебрался на территорию свободной Украины "по заданию российских кураторов для разведки".
Мужчину обвиняют в госизмене и терроризме. Следствие продолжается.
- 13 июля сообщалось о задержании агента военной разведки России в Кировоградской области.
- 13 октября украинские военные задержали на Донбассе боевика террористической организации ЛНР, который под прикрытием разминирования с повязкой СЦКК осуществлял разведку позиций ВСУ.
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