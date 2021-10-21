СБУ: Контрразведка задержала на Донбассе экс-боевика, он хотел украинскую пенсию

Контрразведка задержала в Луганской области мужчину, который, по данным следствия, является бывшим боевиком террористической организации ЛНР и сбежал от оккупантов за украинской пенсией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным спецслужбы, мужчина присоединился к боевикам в марте 2015 года, обслуживал их технику и участвовал в боевых действиях против украинских сил на Донбассе.

Со временем он покинул ряды террористов, скрывался на временно оккупированной части Луганской области, а затем попытался попасть на подконтрольную Украине территорию для оформления пенсии.

Мужчине сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях. Максимум ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: СБУ: На Донбассе перехвачен беспилотник РФ "Гранат-1". Он атаковал позиции ВСУ – фото

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.