СБУ: Контрразведка задержала на Донбассе экс-боевика, он хотел украинскую пенсию
Контрразведка задержала в Луганской области мужчину, который, по данным следствия, является бывшим боевиком террористической организации ЛНР и сбежал от оккупантов за украинской пенсией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
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По данным спецслужбы, мужчина присоединился к боевикам в марте 2015 года, обслуживал их технику и участвовал в боевых действиях против украинских сил на Донбассе.
Со временем он покинул ряды террористов, скрывался на временно оккупированной части Луганской области, а затем попытался попасть на подконтрольную Украине территорию для оформления пенсии.
Мужчине сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях. Максимум ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- 14 октября СБУ показала видео допроса боевика террористической организации ЛНР, который разведывал украинские позиции под видом разминирования.
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