UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Контрразведка задержала на Донбассе экс-боевика, он хотел украинскую пенсию

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 11:06
СБУ: Контрразведка задержала на Донбассе экс-боевика, он хотел украинскую пенсию - Фото
Контрразведка и экс-боевик. Донбасс (фото: пресс-служба СБУ)

Контрразведка задержала в Луганской области мужчину, который, по данным следствия, является бывшим боевиком террористической организации ЛНР и сбежал от оккупантов за украинской пенсией. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным спецслужбы, мужчина присоединился к боевикам в марте 2015 года, обслуживал их технику и участвовал в боевых действиях против украинских сил на Донбассе.

Со временем он покинул ряды террористов, скрывался на временно оккупированной части Луганской области, а затем попытался попасть на подконтрольную Украине территорию для оформления пенсии.

Мужчине сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях. Максимум ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: СБУ: На Донбассе перехвачен беспилотник РФ "Гранат-1". Он атаковал позиции ВСУ – фото

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс сбу боевик пенсия контрразведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 