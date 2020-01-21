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СБУ: Крымчанка со связями в ФСБ хотела получить доступ к гостайне

СБУ: Крымчанка со связями в ФСБ хотела получить доступ к гостайне - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
21.01.2020, 10:12

Женщина собиралась трудоустроиться на должность в Минобороны, предусматривающую доступ к секретной информации

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила трудоустройство на должность в Минобороны крымчанки с паспортом РФ и связями со спецслужбами страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

По их данным, женщина претендовала на одну из управляющих должностей в подразделении департамента госзакупок Минобороны, предусматривающей доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными чиновниками стран-членов НАТО.

Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов, но "забыла" указать, что имеет гражданство РФ, знакомых из ФСБ, а также не сообщила содержание разговоров с ними.

  • На прошлой неделе СБУ задержала боевика террористической организации "ЛНР", который собирал в Харьковской области информацию об объектах критической инфраструктуры, в частности Харьковском метрополитене, для организации терактов.

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