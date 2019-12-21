Боевики на Донбассе вербуют заключенных: видеодоказательство СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины получили очередные доказательства вербовки пророссийскими боевиками заключенных, переданных в украинские пенитенциарные органы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам осужденных, условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с боевиками.

Боевики шантажируют, избивают, запугивают и угрожают семьям заключенных, чтобы добиться их согласия на такое сотрудничество. Несогласных привлекают к работам на передовой.

Один из заключенных рассказал СБУ, что после окончания срока наказания должен был собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных, однако сразу по прибытию он обратился к СБУ за юридической помощью, предоставив детальные свидетельства.