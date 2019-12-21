Боевики на Донбассе вербуют заключенных: видеодоказательство СБУ

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Заключенные на временно оккупированной территории Донбасса удерживаются в "ужасных условиях" - без отопления, медпомощи и с нехваткой еды

Сотрудники Службы безопасности Украины получили очередные доказательства вербовки пророссийскими боевиками заключенных, переданных в украинские пенитенциарные органы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

По словам осужденных, условием их обмена и перемещения на подконтрольную Украине территорию является подписание обязательства о негласном сотрудничестве с боевиками. 

Боевики шантажируют, избивают, запугивают и угрожают семьям заключенных, чтобы добиться их согласия на такое сотрудничество. Несогласных привлекают к работам на передовой. 

Один из заключенных рассказал СБУ, что после окончания срока наказания должен был собирать для террористов информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных, однако сразу по прибытию он обратился к СБУ за юридической помощью, предоставив детальные свидетельства. 

  • 13 июня сообщалось, что СБУ предотвратила диверсию на КП Харьковводоканал. 
  • 21 ноября СБУ сообщила, что "гэбисты" боевиков пытались завербовать чиновника в Украине.
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Теги: война, Донбасс, сбу, вербовка
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