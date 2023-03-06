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СБУ ликвидировала сеть казино, которая платила деньги Сальдо во время оккупации Херсона

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 18:40
СБУ ликвидировала сеть казино, которая платила деньги Сальдо во время оккупации Херсона - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о ликвидации подпольной сети казино, которая во время оккупации Херсона платила руководству российской администрации, возглавляемой коллаборантом Владимиром Сальдо. Об этом говорится на сайте СБУ.

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Казино в Херсоне были открыты незадолго до полномасштабного вторжения России. После оккупации города заведения продолжили работать, платя "дань".

"Ежемесячно они направляли на нужды нелегитимной власти и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте", – заявила СБУ.

Когда Херсон деоккупировали, организаторы казино переехали в Житомир и начали открывать заведения там, а затем – и в Киеве.

Ежедневная выручка подпольной сети, по оценкам правоохранителей, составляла почти миллион гривен, а один зал казино мог вместить до 200 человек.

СБУ ликвидировала сеть казино, которая платила деньги Сальдо во время оккупации Херсона

СБУ ликвидировала сеть казино, которая платила деньги Сальдо во время оккупации Херсона

Сеть казино разоблачили и уничтожили в ходе почти 40 обысков в Киеве, Житомире и Херсоне.

Членам организации объявили о подозрении по ст. 255, 203-2 УК Украины (организация и проведение азартных игр). Шестерым лицам грозит лишение свободы до 12 лет.

  • Херсон освободили во время контрнаступления ВСУ в ноябре 2022 года. В то время в городе оставалось 86 000 человек из 320 000, живших здесь до полномасштабной войны и оккупации России.
  • Город находился под оккупацией восемь месяцев.
Андрій Водяний
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