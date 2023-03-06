СБУ ликвидировала сеть казино, которая платила деньги Сальдо во время оккупации Херсона
Служба безопасности Украины заявила о ликвидации подпольной сети казино, которая во время оккупации Херсона платила руководству российской администрации, возглавляемой коллаборантом Владимиром Сальдо. Об этом говорится на сайте СБУ.
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Казино в Херсоне были открыты незадолго до полномасштабного вторжения России. После оккупации города заведения продолжили работать, платя "дань".
"Ежемесячно они направляли на нужды нелегитимной власти и ее силового блока миллионы в гривневом эквиваленте", – заявила СБУ.
Когда Херсон деоккупировали, организаторы казино переехали в Житомир и начали открывать заведения там, а затем – и в Киеве.
Ежедневная выручка подпольной сети, по оценкам правоохранителей, составляла почти миллион гривен, а один зал казино мог вместить до 200 человек.
Сеть казино разоблачили и уничтожили в ходе почти 40 обысков в Киеве, Житомире и Херсоне.
Членам организации объявили о подозрении по ст. 255, 203-2 УК Украины (организация и проведение азартных игр). Шестерым лицам грозит лишение свободы до 12 лет.
- Херсон освободили во время контрнаступления ВСУ в ноябре 2022 года. В то время в городе оставалось 86 000 человек из 320 000, живших здесь до полномасштабной войны и оккупации России.
- Город находился под оккупацией восемь месяцев.
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