СБУ опровергла информацию об украинской ЧВК Вега в Сирии

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Служба безопасности Украины опровергла информацию о существовании якобы украинской частной военной компании Вега в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ считают, что публикация расследования группы Conflict Intelligence Team (CIT) о ЧВК Вега стала ответом российских спецслужб на брифинги СБУ о преступлениях ЧВК Вагнера в Украине, Сирии, Судане и ЦАР.

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"Члены террористического синдиката ЧВК Вагнера не имеют гражданства. Единственное, что их объединяет - готовность убивать кого-либо в любой точке мира по указанию и деньги Кремля. Никакие российские фейки уже не могут скрыть эту правду", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

В СБУ подчеркнули, что функционирование частных военных компаний не предусмотрено законодательством Украины.

По данным СБУ, Vega Strategic Services было действительно зарегистрировано в Николаеве в 2011 году гражданином Украины Анатолием Смолиным, но она не имеет никакого отношения к частным военным компаниям.

"Сфера деятельности указанного ООО связана с работой частных охранных фирм и сопутствующих услуг", - подчеркнули в СБУ.

В 2013 году указанная компания фактически прекратила свою работу в Украине после выезда Смолина в РФ.

СБУ располагает информацией, что "ее московский филиал во главе с гражданином Украины Дмитрием Джиникашвили в начале 2014 года активно использовалась сотрудниками спецслужб РФ как прикрытие для вербовки российских наемников для участия в боевых действиях в Украине".

В СБУ уточнили, что Джиникашвили в сентябре 2013 года выбыл в Москву, где вступил в ряды так называемого Славянского корпуса и принимал участие в боевых действиях в Сирии.

Фото: ssu.gov.ua

Джиникашвили и Смолин, по данным СБУ, сотрудничают с российской военной разведкой. Джиникашвили с 2017 года занимает должность инструктора во внештатной структуре военной разведки РФ - в "международном центре боевой и специальной подготовки "Волк".

Смолин с 2016 года занимается вербовкой наемников в спецподразделения Главного разведывательного управления Генштаба РФ под названием ЧВК Вагнер.

ЧВК Вега связывают с близким к Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным, того, кто, как считают западные разведки, финансирует в РФ фабрику троллей и наемников из ЧВК Вагнера.

28 марта 2019 года группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что в Сирии с лета 2018 года находится частная военная компания Вега, она занимается тренировками проасадовских бойцов. По информации CIT, в тренировках бойцов Лива аль-Кудс принимал участие один из основателей Веги украинец Смолин.