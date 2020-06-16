СБУ отчиталась о разоблачении предателя в Военно-Морских Силах: фото

Фото: пресс-служба СБУ

Военная контрразведка СБУ разоблачила предателя в рядах Военно-Морских Сил, который собирал секретную информацию об украинском флоте для российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Там рассказали, что командир боевого корабля без разрешения своего командования поехал во временно оккупированный Крым, где получил российское гражданство и "начал сотрудничество со спецслужбами РФ".

После этого, по информации СБУ, капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам. Передать ее военный собирался после выезда на постоянное место жительства в Крым, рассказали в СБУ. Для этого он в ближайшее время якобы собирался уволиться из рядов ВСУ.

По данному факту начато уголовное производство. СБУ изъяла у фигуранта носители информации с ограниченным доступом, которые, по версии следствия, он собирался передать иностранной стороне.

Сейчас военнослужащий отстранен от занимаемой должности, также отменен его допуск к государственной тайне.

12 июня трем членам специального информационного подразделения ГРУ РФ (группа Сапфир) заочно сообщено о подозрении в посягательстве на основы нацбезопасности Украины.