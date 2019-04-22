СБУ перекрыла канал контрабанды: везли кокаина на $1 млн

Фото: пресс-служба СБУ

В Одесской области в ходе спецоперации сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали двоих граждан Молдовы, которые пытались вывезти 12 кг кокаина на сумму около $1 млн в контейнере с фруктами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Морской канал контрабанды организовали из Южной Америки, "из страны, которая является одним из самых крупных производителей наркотиков в мире" – в Европу.

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Задержанным инкриминируют контрабанду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Сейчас устанавливаются другие причастные.

16 апреля СБУ разоблачила в Донецкой области антиукраинского интернет-агитатора, которая была очередным элементом сети, созданной российскими спецслужбами для воздействия на украинское информационное пространство.