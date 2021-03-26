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СБУ предотвратила экспорт продукции для ВМФ России

26.03.2021, 13:29
СБУ предотвратила экспорт продукции для ВМФ России - Фото
Фото – пресс-служба СБУ

Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт агрегатов для военных кораблей России, сообщает пресс-служба ведомства.

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Агрегаты для флота страны-агрессора планировали вывезти под видом гражданской продукции. Конечным потребителем были предприятия ВПК РФ, выполняющие оборонные заказы в интересах российских ВМС. Продукция должна была быть поставлена под видом российской, в рамках реализации программы РФ по импортозамещению.

Товар был задержан на таможенном посту "Запорожье". Открыто уголовное дело по статье о нарушении порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Денис Юдин
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сбу экспорт вмф россии
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