СБУ предотвратила экспорт продукции для ВМФ России
26.03.2021, 13:29
Фото – пресс-служба СБУ
Контрразведка СБУ предотвратила незаконный экспорт агрегатов для военных кораблей России, сообщает пресс-служба ведомства.
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Агрегаты для флота страны-агрессора планировали вывезти под видом гражданской продукции. Конечным потребителем были предприятия ВПК РФ, выполняющие оборонные заказы в интересах российских ВМС. Продукция должна была быть поставлена под видом российской, в рамках реализации программы РФ по импортозамещению.
Товар был задержан на таможенном посту "Запорожье". Открыто уголовное дело по статье о нарушении порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
- 12 февраля 2020 года СБУ задержала агентов ФСБ.
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