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СБУ прикрыла вражескую ботоферму на 100 000 аккаунтов

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 18:18
СБУ прикрыла вражескую ботоферму на 100 000 аккаунтов - Фото
Фото - пресс-служба СБУ

С начала войны СБУ ликвидировала пять вражеских ботоферм мощностью более 100 000 фейковых аккаунтов, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Обнаруженные ботофермы действовали на территории Харькова, Черкасс, Тернополя, Полтавы и Закарпатья.

Фейковые аккаунты были созданы в разных соцсетях, включая те, которые запрещены в Украине и распространяли фейки о войне РФ в Украине, а также навязывали и оправдывали российскую агрессию и идеологию.

"Таким образом, враг пытался инспирировать панические настроения среди украинских граждан и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в разных регионах", – объясняет СБУ.

Во время обысков правоохранители обнаружили:
– более 100 комплектов GSM-шлюзов;
– почти 10 тыс. сим-карт разных мобильных операторов;
– ноутбуки и компьютерное оборудование с подтверждениями незаконных действий;
– черновую бухгалтерию.

По данным фактам СБУ уже начала уголовное производство по ст.110 Уголовного кодекса Украины: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Валерия Давыдова
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