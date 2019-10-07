СБУ сообщила о подозрении директору Днепровского метро

Фото: ssu.gov.ua

СБУ сообщила директору коммунального предприятия Днепровский метрополитен о подозрении в деле о закупке некачественного оборудования для метро, что поставило под угрозу работу объекта и жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 г чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудование времен СССР под видом нового. Оно, по информации следствия, непригодно для использования.

Сумма контракта составила 2,6 млн грн. Однако в СБУ говорят, что "на самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 000 гривень".

Судебная экспертиза установила, что коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 млн грн.

Руководителю КП и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (Служебный подлог) УК.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Согласно официальному сайту Днепровского метрополитена, директором предприятия является Андрей Лепешкин.

В 2018 г сообщалось, что власти Днепра планируют открыть три новых станции к средине 2023 года.