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27.03.2019, 19:28

СБУ сообщила о выдворении из Украины российской журналистки

СБУ сообщила о выдворении из Украины российской журналистки - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Маргарите Бондарь запретили возвращаться в Украину в течение трех лет

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Государственная миграционная служба, основываясь на метариалах СБУ, приняла решение о принудительном выдворении с территории Украины российской журналистки Маргариты Бондарь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ заявляет, что в течение 2018 года Бондарь по заказу российского пропагандистского издания Украина.ру систематически распространяла в сети Интернет тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине. По данным СБУ, она публиковала недостоверные и провокационные материалы о нарушении прав нацменьшинств представителями националистических организаций и якобы бездействии правоохранителей. 

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В СБУ заявляют, что согласно экспертному заключению специалистов Минкульта содержание этих публикаций способствует возниклновению межнациональной и межэтнической розни, дестабилизации общественно-политической обстановки. 

Маргарита Бондарь должна уехать из Украины до 31 марта этого года с запретом въезда на три года.

Ранее сегодня сообщалось, что Служба безопасности заявила об активизации спецслужб РФ в информпространстве Украины накануне выборов президента и разоблачении сети интернет-агитаторов в интересах страны-агрессора.

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Теги: сбу, пропаганда, выдворение
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