СБУ устанавливает авторов фейка об обнаружении коронавируса в Украине

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СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

По словам СБУ, можно утверждать, что письмо от имени Минздрава было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя.

Сейчас специалисты исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее Центр гражданского здоровья сообщил , что с официальной почты Минздрава начала поступать информация о том, что в Украине зарегистрировано 5 случаев коронавируса .

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает , что фейки о коронавирусе являются информационной атакой на Минздрав. Она

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