СБУ устанавливает авторов фейка об обнаружении коронавируса в Украине

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.
По словам СБУ, можно утверждать, что письмо от имени Минздрава было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя.
Сейчас специалисты исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.
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