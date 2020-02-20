Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

СБУ устанавливает авторов фейка об обнаружении коронавируса в Украине

СБУ устанавливает авторов фейка об обнаружении коронавируса в Украине - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
20.02.2020, 17:06

Письмо от имени Минздрава было разослано с иностранного сервиса почтовых сообщений

СБУ устанавливает организаторов фейковой рассылки о якобы обнаружении в Украине коронавируса COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Facebook.

По словам СБУ, можно утверждать, что письмо от имени Минздрава было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя.

Сейчас специалисты исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента.

  • Ранее Центр гражданского здоровья сообщил, что с официальной почты Минздрава начала поступать информация о том, что в Украине зарегистрировано 5 случаев коронавируса.
  • Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая считает, что фейки о коронавирусе являются информационной атакой на Минздрав. Она попросила СБУ отреагировать на эту ситуацию.

Читайте также: В поселке, куда везут эвакуированных из Уханя, столкновения с полицией – видео

 

Еще по теме
Напишите нам
сбу минздрав фейк коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 