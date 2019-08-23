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СБУ: В Николаеве подрядчик выдавал за работу реферат из интернета

СБУ: В Николаеве подрядчик выдавал за работу реферат из интернета - Фото
СБУ (Фото: depositphotos.com)
23.08.2019, 14:11

О подозрении в служебном подлоге и растрате объявили двум лицам

В Николаеве подрядчик по факту выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения города предоставил среди документов рефераты из интернета. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как рассказали в ведомстве, это стало известно по итогам расследования дела о присвоении бюджетных денег. Установлено, что в декабре прошлого года чиновник мэрии подписал акт-приема передачи услуг, тем самым одобрив оплату 1,2 млн гривень. Фактически эти работы выполнены не были, отмечают в СБУ. 

"По заключению судебной строительно-технической экспертизы, размер оплаты услуг был завышен почти на 750 000 гривень. Среди документов подрядчика оказались даже обычные рефераты по указанной проблематике, распечатанные с интернета", - говорится в сообщении.

Чиновнику и его сообщнику сообщили о подозрении в служебном подлоге и растрате имущества. 

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чиновник Николаев сбу теплоснабжение реферат
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