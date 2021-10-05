UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: В Виннице заблокировали call-центр, через который ежемесячно выманивали 6 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 11:52
СБУ: В Виннице заблокировали call-центр, через который ежемесячно выманивали 6 млн грн - Фото
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала в Виннице call-центр, который, по данным следствия, выманивал около 6 млн грн ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил подпольный call-центр. Также нанял 25 работников. Они представлялись работниками службы безопасности банков или правоохранителями и выманивали персональные данные.

В СБУ утверждают, что тех, кто оказался не слишком доверчивым, побуждали самостоятельно перевести средства якобы на резервный счет. Отмечается, что после этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные. Сеть просуществовала четыре месяца.

В call-центре во время обысков правоохранители изъяли почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, документацию. Открыто уголовное дело о мошенничестве, правоохранители устанавливают причастных.

  • В октябре СБУ заблокировала в Чернигове схему фальсификации ПЦР-тестов. 

Читайте также: "Раненых добивал". СБУ показала допрос пойманного в Киеве боевика – видео

Владислава Михайленко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу винница схема мошенник call-центр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 