СБУ: В Виннице заблокировали call-центр, через который ежемесячно выманивали 6 млн грн

Служба безопасности Украины заблокировала в Виннице call-центр, который, по данным следствия, выманивал около 6 млн грн ежемесячно. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, житель Винницы арендовал в центре города офисное помещение и устроил подпольный call-центр. Также нанял 25 работников. Они представлялись работниками службы безопасности банков или правоохранителями и выманивали персональные данные.

В СБУ утверждают, что тех, кто оказался не слишком доверчивым, побуждали самостоятельно перевести средства якобы на резервный счет. Отмечается, что после этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные. Сеть просуществовала четыре месяца.

В call-центре во время обысков правоохранители изъяли почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, документацию. Открыто уголовное дело о мошенничестве, правоохранители устанавливают причастных.

В октябре СБУ заблокировала в Чернигове схему фальсификации ПЦР-тестов.

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Владислава Михайленко

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