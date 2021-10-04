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СБУ: В Чернигове массово изготовляли фейковые COVID-сертификаты – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 12:47
СБУ: В Чернигове массово изготовляли фейковые COVID-сертификаты – фото - Фото
В Чернигове продавали фейковые COVID-сертификаты (Фото: пресс-служба СБУ)

СБУ заблокировала в Чернигове схему фальсификации ПЦР-тестов и Международных свидетельств о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Схему организовали двое местных жителей в июне 2021 года, сообщили в ведомстве. Клиентам турагентств они предлагали тесты на COVID с отрицательными результатами за 400-500 грн и свидетельства о вакцинации – за 1500 грн.

В Чернигове массово подделывали COVID-сертификаты (Фото: пресс-служба СБУ)

Всего за месяц подозреваемые изготовляли 350 тестов и 150 свидетельств. Ежемесячная прибыль преступников составляла около 400 000 грн, пишет СБУ.

В Чернигове массово подделывали COVID-сертификаты (Фото: пресс-служба СБУ)

Во время обысков правоохранители нашли подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.

Читайте также: В Украине усилят ответственность за подделку COVID-сертификатов и справок – Минздрав

Елизавета Кумбер
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подделка минздрав коронавирус COVID-сертификат
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