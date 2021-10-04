СБУ: В Чернигове массово изготовляли фейковые COVID-сертификаты – фото

СБУ заблокировала в Чернигове схему фальсификации ПЦР-тестов и Международных свидетельств о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Схему организовали двое местных жителей в июне 2021 года, сообщили в ведомстве. Клиентам турагентств они предлагали тесты на COVID с отрицательными результатами за 400-500 грн и свидетельства о вакцинации – за 1500 грн.

Всего за месяц подозреваемые изготовляли 350 тестов и 150 свидетельств. Ежемесячная прибыль преступников составляла около 400 000 грн, пишет СБУ.

Во время обысков правоохранители нашли подготовленные поддельные справки о прохождении теста на COVID и фейковые международные сертификаты.

В августе Госпогранслужба начала применять электронную проверку COVID-сертификатов на подлинность по QR-коду.

С 21 августа по 21 сентября пограничники провели около 300 000 проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Количество сертификатов, которые программное обеспечение обозначило как недействительные, было 575 на 290 000 (менее 0,2%).

29 сентября в Минздраве сообщили, что будут инициировать отстранение руководителей медучреждений, в которых подделывали COVID-сертификаты.

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Елизавета Кумбер

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