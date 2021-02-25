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СБУ: Во Львовской области действовали "ботофермы" под руководством спецслужб России

25.02.2021, 17:05
СБУ: Во Львовской области действовали
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности заявили о блокировании во Львовской области деятельности "ботоферм", которые использовались спецслужбами России для распространения деструктивного контента в Украине. Об этом сообщает с Facebook пресс-служба СБУ Львовской области.

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По информации оперативников, несколько жителей региона обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу.

В СБУ подозревают, что эти люди, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов, создавали анонимные виртуальные аккаунты.

По данным спецслужбы, через анонимные виртуальные аккаунты подозреваемые распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине, а также осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры области.

Правоохранители провели обыски по адресу расположения телекоммуникационного оборудования и изъяли компьютерную технику, а также почти 900 идентификаторов SIM-карт операторов мобильной связи.

  • Ранее сегодня сообщалось, что сотрудники телеканалов Zik, NewsOne и 112 Украина, попавших под санкции в начале февраля, создают свой канал на базе львовского Первого независимого. 

Читайте также: Суд обязал провайдеров закрыть доступ к Telegram-каналам кремлевской пропаганды

Наталия Медведева
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сбу львовская область ботоферма
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