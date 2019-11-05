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СБУ взяла экс-чиновника: продавал имущество Укроборонпрома

СБУ взяла экс-чиновника: продавал имущество Укроборонпрома - Фото
СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)
05.11.2019, 15:15

Бывший чиновник пробовал заработать на продаже госимущества $2,5 млн

Оперативники Службы безопасности Украины раскрыли бывшего чиновника одного из оборонных заводов концерна Укроборонпром, который пробовал заработать на продаже госимущества $2,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Экс-заместитель гендиректора завода Маяк обещал руководителю коммерческой структуры посодействовать позитивному решению по приобретению имущественного комплекса через Систему электронных торгов арестованным имуществом. Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали бывшего чиновника в одном из столичных банков во время передачи ему первой части "вознаграждения" в сумме $200 000. 

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сбу укроборонпром
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