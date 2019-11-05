СБУ взяла экс-чиновника: продавал имущество Укроборонпрома

СБУ (Иллюстративное фото - president.gov.ua)

Оперативники Службы безопасности Украины раскрыли бывшего чиновника одного из оборонных заводов концерна Укроборонпром, который пробовал заработать на продаже госимущества $2,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Экс-заместитель гендиректора завода Маяк обещал руководителю коммерческой структуры посодействовать позитивному решению по приобретению имущественного комплекса через Систему электронных торгов арестованным имуществом. Официально бизнесмен должен был заплатить за комплекс в Киеве только $2 млн.

Правоохранители задержали бывшего чиновника в одном из столичных банков во время передачи ему первой части "вознаграждения" в сумме $200 000.