СБУ: Задержан "смотрящий" за Харьковской областью, который почти четыре года скрывался
В СБУ заявляют, что подозреваемый с 2017 года скрывался от правосудия
Служба безопасности Украины заявляет о задержании известного криминального авторитета, находившегося во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"Оперативники СБУ установили местонахождение злоумышленника, который в уголовных кругах считается "смотрящим" за Харьковской областью", – заявляют в спецслужбе, уточняя, что мужчина подозревается, в частности, в незаконном обращении с оружием, а также сопротивлении и угрозам правоохранителям. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Мужчину задержали в Сумах, где он якобы скрывался от правосудия с 2017 года. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
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