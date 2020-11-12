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СБУ: Задержан "смотрящий" за Харьковской областью, который почти четыре года скрывался

12.11.2020, 17:40
СБУ: Задержан
СБУ заявляет о задержании смотрящего за Харьковской областью (Фото - пресс-служба СБУ)

В СБУ заявляют, что подозреваемый с 2017 года скрывался от правосудия

Служба безопасности Украины заявляет о задержании известного криминального авторитета, находившегося во всеукраинском розыске за совершение тяжких преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Оперативники СБУ установили местонахождение злоумышленника, который в уголовных кругах считается "смотрящим" за Харьковской областью", – заявляют в спецслужбе, уточняя, что мужчина подозревается, в частности, в незаконном обращении с оружием, а также сопротивлении и угрозам правоохранителям. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. 

Мужчину задержали в Сумах, где он якобы скрывался от правосудия с 2017 года. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Владислав Сердюк
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сбу харьковская область криминальный авторитет

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