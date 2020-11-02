В Киевской области задержали "вора в законе" из Грузии: фото

46-летний уроженец Грузии находится в пункте временного пребывания иностранцев

Сотрудники полиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Магало" в загородном доме Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В июле этого года суд отказал ему в получении гражданства Украины.

"Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет, и он может быть принудительно выдворен, принимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских", – отметили в пресс-службе

По данным полиции, задержанного и его подельника осудили за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали $150 000.

Сотрудники государственной миграционной службы Украины составили админпротокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

46-летнего уроженца Грузии поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.

3 апреля в Одессе спецназовцы задержали российского "вора в законе" по прозвищу Авто Копала.

Арина Толина

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