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В Киевской области задержали "вора в законе" из Грузии: фото

02.11.2020, 14:24
В Киевской области задержали
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

46-летний уроженец Грузии находится в пункте временного пребывания иностранцев

Сотрудники полиции задержали "вора в законе" по прозвищу "Магало" в загородном доме Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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В июле этого года суд отказал ему в получении гражданства Украины.

"Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет, и он может быть принудительно выдворен, принимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских", – отметили в пресс-службе

В Киевской области полиция задержала вора в законе

По данным полиции, задержанного и его подельника осудили за совершение на территории столичного региона вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали $150 000.

Сотрудники государственной миграционной службы Украины составили админпротокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

46-летнего уроженца Грузии поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины.

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Арина Толина
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