Сегодня на Донбассе ранения получили пятеро украинских бойцов

Боевики 11 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе: ранены пятеро украинских военных

Сегодня, 12 июля, на Донбассе в результате обстрелов контролируемых Россией боевиков ранения получили пятеро украинских военных. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил в Facebook.

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Всех раненых воинов доставили в больницы.

Отмечается, что по состоянию на 17:00 враг 11 раз нарушал режим тишины. Боевики использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение и вели огонь в зоне ответственности оперативно-тактических групп Север (у Новотошковского, Ореховского и Крымского), а также Восток (у Авдеевки, Марьинки, Опытного и Камянки).

Украинские бойцы отбили атаки террористов ответным огнем. Потери врага уточняются.

10 июля в ОБСЕ заявили , что у линии разграничения на Донбассе стало в пять раз больше военной техники.

Гибридная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупированы Крым и часть Донбасса.

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Марк Сировой

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