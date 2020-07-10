На линии разграничения на Донбассе стало в пять раз больше военной техники - ОБС

В течение без малого трех месяцев на Донбассе пятикратно возросло количество военной техники

В районе линии разграничения на Донбассе в период с 4 апреля по 20 июня в пять раз возросло количество военной техники. Об этом заявил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик, передает в Facebook пресс-служба миссии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения, в том числе в жилых районах и возле них. Периоды повышенной напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к росту количества жертв среди гражданского населения. На протяжении отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, из которых 21 – в результате обстрелов", – сказал Чевик.

Он заявил, что за почти три месяца отчетного периода зафиксировано более 1 300 случаев нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям.

Глава миссии сказал, что за тот же период подтверждены повреждения вследствие боевых действий 40 общественных и частных объектов, в частности жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них по обе стороны от линии соприкосновения.

За минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, 9 июля ВСУ ранили двух террористов. Потерь нет.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.