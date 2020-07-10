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На линии разграничения на Донбассе стало в пять раз больше военной техники - ОБС

10.07.2020, 19:45
На линии разграничения на Донбассе стало в пять раз больше военной техники - ОБС - Фото
Яшар Халит Чевик (Фото: пресс-служба ОБСЕ)

В течение без малого трех месяцев на Донбассе пятикратно возросло количество военной техники

В районе линии разграничения на Донбассе в период с 4 апреля по 20 июня в пять раз возросло количество военной техники. Об этом заявил глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик, передает в Facebook пресс-служба миссии.

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"Миссия констатировала пятикратное увеличение количества военной техники, размещенной вблизи линии соприкосновения, в том числе в жилых районах и возле них. Периоды повышенной напряженности сопровождались вспышками насилия, что приводило к росту количества жертв среди гражданского населения. На протяжении отчетного периода СММ подтвердила информацию о 26 жертвах среди гражданского населения, из которых 21 – в результате обстрелов", – сказал Чевик.

Он заявил, что за почти три месяца отчетного периода зафиксировано более 1 300 случаев нарушений режима прекращения огня с применением вооружения, которое должно было быть отведено согласно Минским соглашениям. 

Глава миссии сказал, что за тот же период подтверждены повреждения вследствие боевых действий 40 общественных и частных объектов, в частности жизненно важных объектов гражданской инфраструктуры, школ, церквей, домов. Он призвал стороны отвести вооружение и ликвидировать позиции, размещенные в жилых районах и вблизи них по обе стороны от линии соприкосновения.

  • За минувшие сутки боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. По данным разведки, 9 июля ВСУ ранили двух террористов. Потерь нет.
Наталия Медведева
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