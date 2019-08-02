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Сербу, задерживавшему в Крыму украинцев, грозит до 8 лет тюрьмы

Сербу, задерживавшему в Крыму украинцев, грозит до 8 лет тюрьмы - Фото
Фото: прокуратура АР Крым
02.08.2019, 20:04

Подозреваемый был членом так называемой "Самообороны Крыма"

Прокуратура АР Крым сообщила о подозрении в причастности к незаконному вооруженному формированию "Самооборона Севастополя" гражданину Сербии. Об этом сообщает пресс-служба АР Крым.

Сообщается, что подозреваемый был лидером так называемого отряда "Йован Шевич" в составе "Самообороны Крыма". Серб незаконно проверял документы на "блокпостах", обыскивал транспортные средства и задерживал неугодных оккупационному режиму украинцев.

Имя подозреваемого не сообщается. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет по ч. 2 ст. 260 УКУ.

Ранее отбывать 13-летнее заключение отправился бразильский боевик ДНР Рафаэль Лусварги.

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прокуратура АР Крым самооборона Крыма оккупация крыма Йован Шевич
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