Шесть моряков вернулись в Украину после освобождения из пиратского плена

Президент поблагодарил украинских дипломатов и МИД, которые вели переговоры о захваченных моряках

В Украину вернулись шестеро членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена. Об этом сообщает Офис президента.

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Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских дипломатов и МИД, которые вели переговоры о захваченных моряках.

20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Нигерии.

17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, в том числе шестерых украинцев.

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Наталия Медведева

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