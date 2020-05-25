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Из плена пиратов освободили восьмерых украинских моряков – Кулеба

Из плена пиратов освободили восьмерых украинских моряков – Кулеба - Фото
TOMMI RITSCHER (фото - Brian Scott, MarrineTraffic.com)
25.05.2020, 11:20

Восьмерых украинских моряков, которых захватили в Гвинейском заливе пираты, освободили из плена

обновлено

Из плена африканских пиратов освободили восьмерых моряков из Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Вчера освободили семерых членов экипажа судна MSC TALIA F, которое было захвачено в Гвинейском заливе 22 марта. Над освобождением украинцев работали компания-судовладелец, украинские консулы и посольство Украины в Нигерии.

Сейчас моряки на свободе и в безопасности, скоро они отправятся домой, утверждает Кулеба.

Сегодня же освободили еще одного украинца, которого взяли в плен 19 апреля вместе с судном MV TOMMI RITSCHER также в Гвинейском заливе. Он уже находится в одной из стран Европейского Союза и скоро будет репатриирован в Украину.

ОБНОВЛЕНО В 11:40. Моряки с судна MSC TALIA F вернулись в Украину, сообщил в Facebook замглавы МИД Евгений Енин.

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Фото - Brian Scott, MarrineTraffic.com

Марк Сировой
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