Из плена пиратов освободили восьмерых украинских моряков – Кулеба

Из плена африканских пиратов освободили восьмерых моряков из Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Вчера освободили семерых членов экипажа судна MSC TALIA F, которое было захвачено в Гвинейском заливе 22 марта. Над освобождением украинцев работали компания-судовладелец, украинские консулы и посольство Украины в Нигерии.
Сейчас моряки на свободе и в безопасности, скоро они отправятся домой, утверждает Кулеба.
Сегодня же освободили еще одного украинца, которого взяли в плен 19 апреля вместе с судном MV TOMMI RITSCHER также в Гвинейском заливе. Он уже находится в одной из стран Европейского Союза и скоро будет репатриирован в Украину.
ОБНОВЛЕНО В 11:40. Моряки с судна MSC TALIA F вернулись в Украину, сообщил в Facebook замглавы МИД Евгений Енин.
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Фото - Brian Scott, MarrineTraffic.com