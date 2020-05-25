Из плена пиратов освободили восьмерых украинских моряков – Кулеба

TOMMI RITSCHER (фото - Brian Scott, MarrineTraffic.com)

обновлено

Из плена африканских пиратов освободили восьмерых моряков из Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера освободили семерых членов экипажа судна MSC TALIA F, которое было захвачено в Гвинейском заливе 22 марта. Над освобождением украинцев работали компания-судовладелец, украинские консулы и посольство Украины в Нигерии.

Сейчас моряки на свободе и в безопасности, скоро они отправятся домой, утверждает Кулеба.

Сегодня же освободили еще одного украинца, которого взяли в плен 19 апреля вместе с судном MV TOMMI RITSCHER также в Гвинейском заливе. Он уже находится в одной из стран Европейского Союза и скоро будет репатриирован в Украину.

ОБНОВЛЕНО В 11:40. Моряки с судна MSC TALIA F вернулись в Украину, сообщил в Facebook замглавы МИД Евгений Енин.

Читайте также: Новая угроза. В США заявили об опасности космического пиратства

Фото - Brian Scott, MarrineTraffic.com