Шестерых подозреваемых в нападении на сторонников ОПЗЖ суд отправил в СИЗО

Шестерых подозреваемых в нападении на членов общественной организации депутата Ильи Кивы отправили под стражу

Шестеро подозреваемых в нападении на автобус со сторонниками партии ОПЗЖ арестованы на 60 дней без права внесения залога. Об этом корреспонденту Укринформа сообщил представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

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Все арестованные - жители Днепропетровской области, также сообщил он.

Еще пятерым подозреваемым, по словам представителя прокуратуры, меру пресечения изберут завтра, 30 августа.

Вечером 27 августа на трассе у Люботина в Харьковской области обстреляли микроавтобус с людьми из травматического оружия резиновыми пулями. Четверо пострадали. В автобусе были активисты ОО Патриоты - За жизнь, главой которой является нардеп ОПЗЖ Илья Кива.

Кива обвинил в нападении членов партии Национальный корпус, те свою причастность отрицают. Задержаны 14 человек. Замглавы МВД Геращенко написал, что произошел "конфликт между двумя группами сторонников разных политических сил".

В полиции подтвердили, что задержанные по подозрению в нападении представляют "политические партии или движения", но не назвали их. Также там сообщили, что задержали еще пять человек. Всего, по данным правоохранителей, к нападению могут быть причастны около 39 человек.

Конфликты между членами организации Кивы и Нацкорпусом случались и ранее. Например , 25 августа в центре Киева на бульваре Дружбы народов.

Вадим Ребрина

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