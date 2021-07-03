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Шквалы, грозы, град. По всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за плохой погоды

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 14:42
Шквалы, грозы, град. По всей Украине объявлен желтый уровень опасности из-за плохой погоды - Фото
Иллюстративное фото: needpix.com

Сегодня по все Украине объявлен первый уровень опасности (желтый) из-за плохой погоды. Об этом сообщает на сайте Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, днем 3 июля по всей Украине ожидаются грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с.

Ночью 4 июля в западных, восточных и юго-восточных областях ожидаются грозы. Днем 4 июля они прогнозируются по всей Украине. Кроме того, в большинстве южных и центральных областей местами будет град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за такой погоды объявлен первый уровень опасности (желтый). Он означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется быть внимательными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

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Марк Сировой
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шквалы погода Укргидрометцентр грозы град
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