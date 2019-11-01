Штаб ООС: боевики подорвались на своей мине, обвинили ВСУ - карта

Иллюстративное фото: ЕРА

В районе Новой Ласпы на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль боевиков подорвался на мине, которую заложили сами же оккупанты. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Об этом, по словам пресс-центра ООС, рассказали мирные жители, вынужденные проживать на оккупированной территории.

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Противник в очередной раз попробовал использовать свои потери от неосторожного обращения с оружием для дискредитации сил ООС: один из пропагандистских ресурсов опубликовал информацию, что якобы санитарный автомобиль вооруженных формирований РФ ехал оказывать медицинскую помощь больному ребенку и был обстрелян противотанковой ракетой с украинской стороны, сообщает штаб ООС.

В штабе утверждают, что в местности, где якобы произошел обстрел (около 300 метров от опорного пункта противника), уже давно не проживает гражданское население, тем более - с детьми, также вчера на этом участке объединенные силы не вели боевых действий и никаких пусков ПТРК не осуществляли.

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