Сильный ветер по всей Украине, дожди и грозы: объявлено штормовое предупреждение – карта

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, дождях и чрезвычайном уровне пожарной опасности 1 и 2 сентября. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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По данным синоптиков, днем 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах ожидается сильный ливень (1-й уровень опасности, желтый).

Также сегодня в Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В западных и северных регионах – сильный ветер.

Завтра, 2 сентября, ожидаются сильные порывы ветра по всей Украине, кроме Закарпатья и Крыма (1-й уровень опасности, желтый).

Укргидрометцентр сообщает, что 1 сентября в западных регионах ожидаются грозы и дожди. Также синоптики прогнозируют осадки в Киевской, Сумской и Черниговской областях.

Завтра, 2 сентября, дожди и грозы пройдут на Закарпатье, в Крыму и юго-восточных регионах. В центральных и северных регионах ожидаются дожди без гроз.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с 1 по 3 сентября уровень воды в реках может подняться примерно на метр – возможны затопления. Это касается рек Припять в Волынской области и рек на Закарпатье. В реках бассейна Днестра во Львовской и Ивано-Франковской областях уровень воды тоже может подняться, но без угрозы негативных последствий.

В Украину идет похолодание: к выходным температура опустится до +14 – карта.

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Оксана Житнюк

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