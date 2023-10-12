Сирены не работали в Чернигове, потому что двое местных украли кабели – полиция

Были установлены двое мужчин, местных жителей Чернигова, которые похищали кабели обеспечения сирен оповещения и хотели сдать их на металлолом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черниговской области в комментарии Суспільному.

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По факту похищения кабелей полиция открыла уголовное производство по поводу кражи, совершенной в условиях военного положения, отметили в ответе.

Подозреваемым грозит до восьми лет заключения.

В настоящее время продолжаются следственные действия, сказали в Нацполиции.

Около 15 часов глава Черниговской ОВА сообщил, что в городе продолжается восстановление линий связи, обеспечивающих работу сирен оповещения, после того, как их умышленно повредили посторонние лица. Тогда уже были восстановлены линии управления 21 сиреной, оставались нетрудоспособными 3 сирены.

В 16:39 чиновник заявил, что работа сирен в Чернигове полностью возобновлена.

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