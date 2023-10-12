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Сирени не працювали у Чернігові, бо двоє місцевих украли кабелі – поліція

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 19:30
Сирени не працювали у Чернігові, бо двоє місцевих украли кабелі – поліція - Фото
Сирена (Фото: Соцмережі)

Були встановлені двоє чоловіків, місцевих мешканців Чернігова, які викрадали кабелі забезпечення сирен оповіщення та хотіли здати їх на металолом. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Чернігівській області в коментарі Суспільному.

За фактом викрадення кабелів поліція відкрила кримінальне провадження щодо крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, зазначили у відповіді.

Підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення.

Наразі тривають слідчі дії, сказали у Нацполіції.

  • Близько 15 години глава Чернігівської ОВА повідомив, що у місті триває відновлення ліній зв'язку, що забезпечують роботу сирен оповіщення, після того, як їх умисно пошкодили сторонні особи. Тоді вже було відновлено лінії управління 21 сиреною, лишалися непрацездатними 3 сирени.
  • О 16:39 посадовець заявив, що роботу сирен у Чернігові повністю відновлено.

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Артем Джеріпа
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