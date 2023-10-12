Сирени не працювали у Чернігові, бо двоє місцевих украли кабелі – поліція
12.10.2023, 19:30
Сирена (Фото: Соцмережі)
Були встановлені двоє чоловіків, місцевих мешканців Чернігова, які викрадали кабелі забезпечення сирен оповіщення та хотіли здати їх на металолом. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції у Чернігівській області в коментарі Суспільному.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За фактом викрадення кабелів поліція відкрила кримінальне провадження щодо крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, зазначили у відповіді.
Підозрюваним загрожує до восьми років ув'язнення.
Наразі тривають слідчі дії, сказали у Нацполіції.
- Близько 15 години глава Чернігівської ОВА повідомив, що у місті триває відновлення ліній зв'язку, що забезпечують роботу сирен оповіщення, після того, як їх умисно пошкодили сторонні особи. Тоді вже було відновлено лінії управління 21 сиреною, лишалися непрацездатними 3 сирени.
- О 16:39 посадовець заявив, що роботу сирен у Чернігові повністю відновлено.
Дивіться також: Поліція: Під Одесою чоловік кинув гранату у вікно колишньому своєї доньки – відео, фото
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі