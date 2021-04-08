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Служба безопасности заявила о разоблачении в МВД боевика из ОРЛО: видео задержания

08.04.2021, 19:09
Служба безопасности заявила о разоблачении в МВД боевика из ОРЛО: видео задержания - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о разоблачении и задержании боевика, приехавшего в Херсонскую область из оккупированных районов Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, задержанный состоял в "спецслужбе" террористов. Он переехал на подконтрольную украинской власти территорию через Россию и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел.

В ходе досудебного расследования следователи СБ Украины установили, что подозреваемый незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области.

По данным правоохранителей, при оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. 

В спецслужбе считают, что он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков.

В СБУ заявляют, что подозреваемый в 2015-2016 годах вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

Сообщается, что силовики задержали подозреваемого в одном из жилых районов Новой Каховки. В ходе обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы и две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • 2 апреля СБУ заявила о задержании в Днепропетровской области одного из "главарей" террористической организации ЛНР, который, по данным следствия, причастен к убийству сотрудника СБУ и взрыву моста на временно оккупированной части Донбасса. 

Читайте также: СБУ: У задержанного под Харьковом боевика был тайник с оружием для терактов – видео

Наталия Медведева
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