Сегодня, 24 марта, контрразведчики Службы безопасности нашли в Харьковской области тайник с боевым оружием, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства России. Об сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, обнаружение тайника стало результатом следственных действий в отношении задержанного вчера по подозрению в участии в террористической организации, действующей на территории оккупированной Луганской области.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы обнаружили у подозреваемого заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова – там были закопаны плотно упакованные военные средства поражения.

По данным СБУ, из тайника изъяли:

- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;

- две противопехотные мины МОН-50;

- 30 гранат Ф-1 и РГД-5;

- 20 запалов к ручным гранатам;

- почти шесть килограмм пластической взрывчатки;

- шесть электродетонаторов;

- две зажигательные трубки;

- десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;

- электропровод и элементы питания;

- более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

По предварительным выводам, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

В феврале 2021-го контрразведка СБУ взяла под Одессой главаря ДРГ луганских боевиков: видео допроса.

Наталия Медведева

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