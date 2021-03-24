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СБУ: У задержанного под Харьковом боевика был тайник с оружием для терактов – видео видео

24.03.2021, 17:45
Оружие из тайника (Видео: пресс-служба СБУ)
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Сегодня, 24 марта, контрразведчики Службы безопасности нашли в Харьковской области тайник с боевым оружием, в том числе реактивными штурмовыми гранатами РШГ-1 производства России. Об сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, обнаружение тайника стало результатом следственных действий в отношении задержанного вчера по подозрению в участии в террористической организации, действующей на территории оккупированной Луганской области.

Сообщается, что сотрудники спецслужбы обнаружили у подозреваемого заметки с GPS-координатами, которые указывали на место в лесу недалеко от Харькова – там были закопаны плотно упакованные военные средства поражения.

По данным СБУ, из тайника изъяли:

- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26;
- две противопехотные мины МОН-50;
- 30 гранат Ф-1 и РГД-5;
- 20 запалов к ручным гранатам;
- почти шесть килограмм пластической взрывчатки;
- шесть электродетонаторов;
- две зажигательные трубки;
- десятки метров детонирующего и огнепроводного шнуров;
- электропровод и элементы питания;
- более 2200 патронов калибра 5,45 и 7,62 мм.

По предварительным выводам, тайник был оборудован участниками незаконных вооруженных формирований для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории.

Наталия Медведева
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