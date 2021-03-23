Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила и задержала в Харьковской области мужчину, которого они считают боевиком созданной Россией террористической организации "ЛНР". Видео задержания выложено в YouTube.

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Было установлено, пишет СБУ, что гражданин Украины по своей инициативе решил работать на оккупантов на захваченной гибридными войсками РФ части Луганской области.

В составе банды "народного ополчения Донбасса" подозреваемый, пишут в спецслужбе, "запугивал мирное население временно оккупированной Луганской области, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений сил АТО/ООС".

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Во время атаки на одну из позиций украинских военных боевик был ранен, лечился в России, где решил остаться в надежде на местное гражданство. "Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками и после отбытия наказания вернулся в Украину", – добавили в СБУ.

При обыске по месту жительства в пригороде Харькова найдено боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

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Евгений Пилипенко

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