Гражданина Чехии приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в войне против Украины
21.12.2020, 17:15
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)
Сегодня, 21 декабря, в Чехии областной суд Усти-над-Лабем приговорил к 15 годам тюремного заключения гражданина этой страны за участие в войне против Украины. Об этом сообщает Aktualne.
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Приговор был вынесен заочно, его осудили по статье о террористических актах. По информации чешских следователей, 45-летнего осужденный бежал из страны и находится на временно оккупированной территории Донбасса. Если его поймают и доставят в Чехию, он сможет потребовать нового слушания.
По данным чешских правоохранителей, осужденный присоединился к террористической организации ДНР в конце мая 2014 года, боевики награждали его "за храбость".
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