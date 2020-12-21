Гражданина Чехии приговорили к 15 годам тюрьмы за участие в войне против Украины

Сегодня, 21 декабря, в Чехии областной суд Усти-над-Лабем приговорил к 15 годам тюремного заключения гражданина этой страны за участие в войне против Украины. Об этом сообщает Aktualne.

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Приговор был вынесен заочно, его осудили по статье о террористических актах. По информации чешских следователей, 45-летнего осужденный бежал из страны и находится на временно оккупированной территории Донбасса. Если его поймают и доставят в Чехию, он сможет потребовать нового слушания.

По данным чешских правоохранителей, осужденный присоединился к террористической организации ДНР в конце мая 2014 года, боевики награждали его "за храбость".

22 сентября в Чехии суд приговорил беларуса к лишению свободы за войну против Украины на Донбассе.

3 июля в Чехии к трем годам условного заключения за участие в войне на Донбассе был приговорен чешский гражданин Павел Кафка.

Наталия Медведева

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