СБУ: Задержан "главарь" боевиков, он причастен к подрыву моста и убийству сотрудника СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Днепропетровской области одного из "главарей" террористической организации ЛНР, который, по данным следствия, причастен к убийству сотрудника СБУ и взрыву моста на временно оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

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По данным СБУ, житель временно оккупированного Славяносерсбкого района примкнул к боевикам в 2014-м, организовал и возглавил группу террористов, которая активно участвовала в боевых действиях против украинских военных.

СБУ утверждает, что возглавляемая им группа также:

- причастна к убийству сотрудника СБУ;

- взорвала мост через реку Северский Донец, где до этого задержанный руководил блокпостом оккупантов;

- совершала особо тяжкие преступления против мирного населения, в частности, похищала людей для получения выкупа.

По данным правоохранителей, со временем мужчина покинул террористов из-за конфликта с другими главарями и боязни за собственную жизнь, после чего выехал на подконтрольную Украине территорию.

Задержанному сообщили о подозрениях по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины (ст. 110), диверсии (ст. 113) и создании террористической группы (ст. 258-3).

21 января 2021 года был задержан боевик, пропускавший военную технику из России на Донбасс.

В конце февраля спецназ СБУ жестко задержал "агента военной разведки РФ" прямо у метро в Харькове.

18 марта СБУ сообщала, что контрразведка задержала в Днепре "разведчика" российских боевиков.

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Марк Сировой

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