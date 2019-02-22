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22.02.2019, 15:19

Смерть младенца в лифте: подозрение объявили заместителю мэра Сум

Смерть младенца в лифте: подозрение объявили заместителю мэра Сум - Фото
Фото: полиция Сумской области

Также вручено сообщение в подозрении директору департамента инфраструктуры Сумского горсовета

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В прокуратуре Сумской области заявляют, что установлены все лица, причастные к гибели 2,5-месячного младенца в лифте одного из жилых домов Сум. В частности, о подозрении сообщено заместителю мэра, передает пресс-служба прокуратуры.

По данным прокуратуры, в обязанности подозреваемого входил контроль за эксплуатацией жилищного фонда, в том числе лифтов.

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Более того, заммэра с мая 2017 года возглавляет постоянно действующую комиссию, созданную с целью обеспечения бесперебойной и безопасной работы лифтов.

Также вручено сообщение в подозрении директору департамента инфраструктуры Сумского горсовета, который, в частности, заключал договоры на ремонт лифтов.

В прокуратуре говорят, что через месяц после капитального ремонта лифта, в котором произошла трагедия, жильцы дома начали жаловаться на его работу. Однако чиновники, по информации правоохранителей, ничего не предприняли.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 367 (Неисполнение или ненадлежащее исполнении должностным лицом служебных обязанностей вследствие недобросовестно отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия в виде смерти человека) УК.

Чиновникам грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

2 января в результате некорректной работы лифта в одном из многоэтажных домов Сум погиб двухмесячный младенец.

На следующий день по подозрению в причастности к аварийной ситуации были задержаны электромеханик и директор ООО Сумыгорлифт.

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Теги: ребенок, трагедия, мэр, лифт, Сумы
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