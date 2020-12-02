Смерть пациентов в Жолкве. Комиссия ОГА опубликовала первые выводы о причинах трагедии
К трагедии в центральной районной больнице Жолквы, где в реанимации умерли два человека во время отключения электроэнергии, якобы могли привести ошибки администрации медучреждения. Такие предварительные выводы комиссии департамента здравоохранения Львовской обгосадминистрации опубликовала пресс-служба ОГА.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
"Администрация больницы не предприняла никаких действий, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – утверждает директор департамента Орест Чемерис.
В ОГА добавили, что уже подготовили письмо райсовету Жолквы с инициативой уволить руководство больницы.
При этом в комиссии считают, что дежурные медики предоставили в полном объеме необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания.
Однако департамент еще проведет клинико-экспертную оценку оказания помощи умершим, отмечают в ОГА. "По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", – объяснил Чемерис.
LIGA.net обратилась за комментарием в Жолковскую центральную районную больницу.
- 27 ноября в больнице Жолкве Львовской области на полтора часа пропало электричество. Из-за отсутствия электроэнергии в реанимации умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что обстоятельства трагедии будет выяснять комиссия, а во всех больницах страны проверят оборудование.
Комментарии