Смерть пациентов в Жолкве. Комиссия ОГА опубликовала первые выводы о причинах трагедии

К трагедии в центральной районной больнице Жолквы, где в реанимации умерли два человека во время отключения электроэнергии, якобы могли привести ошибки администрации медучреждения. Такие предварительные выводы комиссии департамента здравоохранения Львовской обгосадминистрации опубликовала пресс-служба ОГА.

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"Администрация больницы не предприняла никаких действий, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – утверждает директор департамента Орест Чемерис.

В ОГА добавили, что уже подготовили письмо райсовету Жолквы с инициативой уволить руководство больницы.

При этом в комиссии считают, что дежурные медики предоставили в полном объеме необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания.

Однако департамент еще проведет клинико-экспертную оценку оказания помощи умершим, отмечают в ОГА. "По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", – объяснил Чемерис.

LIGA.net обратилась за комментарием в Жолковскую центральную районную больницу.

27 ноября в больнице Жолкве Львовской области на полтора часа пропало электричество. Из-за отсутствия электроэнергии в реанимации умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что обстоятельства трагедии будет выяснять комиссия, а во всех больницах страны проверят оборудование.

Марк Сировой

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