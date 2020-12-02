UA

Смерть пациентов в Жолкве. Комиссия ОГА опубликовала первые выводы о причинах трагедии

02.12.2020, 07:57
Смерть пациентов в Жолкве. Комиссия ОГА опубликовала первые выводы о причинах трагедии - Фото
Иллюстративное фото: Christophe Petit Tesson/EPA

К трагедии в центральной районной больнице Жолквы, где в реанимации умерли два человека во время отключения электроэнергии, якобы могли привести ошибки администрации медучреждения. Такие предварительные выводы комиссии департамента здравоохранения Львовской обгосадминистрации опубликовала пресс-служба ОГА.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Администрация больницы не предприняла никаких действий, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – утверждает директор департамента Орест Чемерис.

В ОГА добавили, что уже подготовили письмо райсовету Жолквы с инициативой уволить руководство больницы.

При этом в комиссии считают, что дежурные медики предоставили в полном объеме необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания.

Однако департамент еще проведет клинико-экспертную оценку оказания помощи умершим, отмечают в ОГА. "По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", – объяснил Чемерис.

LIGA.net обратилась за комментарием в Жолковскую центральную районную больницу.

  • 27 ноября в больнице Жолкве Львовской области на полтора часа пропало электричество. Из-за отсутствия электроэнергии в реанимации умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что обстоятельства трагедии будет выяснять комиссия, а во всех больницах страны проверят оборудование.
Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
реанимация больница комиссия львовская область коронавирус Жолква

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Невидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников

LIGA радниківНевидимая власть. Зачем руководству страны 500 советников и помощников
 