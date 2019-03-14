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14.03.2019, 21:40

Смерть работника Администрации президента: задержан подозреваемый

Смерть работника Администрации президента: задержан подозреваемый - Фото
Александр Бухтатый (фото - president.gov.ua)

Подозреваемые нанесли пострадавшему не менее четырех ударов по голове

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Следователи полиции объявили о подозрении 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого. Об этом сообщает в Facebook прокуратура Киева.

Как отмечается, в ходе досудебного следствия удалось установить, что 13 марта примерно в 23 часов 50 минут, находясь на ул. Баггоутовской в ​​Киеве, подозреваемый вместе с еще одним человеком, личность которого в настоящее время устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметили прохожего и решили напасть на него и ограбить.

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Сообщается, что подозреваемые нанесли пострадавшему не менее четырех ударов по голове, он упал на землю. Подозреваемые забрали его мобильный телефон и банковскую карту, и скрылись. Тело потерпевшего утром 14 марта обнаружили прохожие.

По предварительным данным, смерть Бухтатого наступила в результате хронической ишемической болезни сердца. Однако окончательно причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Прокуратура сообщает, что у задержанного подозреваемого изъяли вещественное доказательство - мобильный телефон потерпевшего.

Сейчас готовится ходатайство суда об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Также принимаются меры по установлению личности второго нападавшего и его задержанию.

14 марта 2019 года в Киеве было найдено тело Бухтатого. На нем, по информации полиции, не найдены следы от применения огнестрельного оружия или колото-резанные раны. Вместе с тем на теле была кровь, поэтому судмедэкспертиза должна установить все подробности инцидента.

Президент Петр Порошенко потребовал от правоохранительных органов установить виновных в гибели Бухтатого.

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Теги: убийство, администрация президента, Александр Бухтатый
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