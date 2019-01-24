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24.01.2019, 17:19

Смерть студентки под Олевском: полиция говорит, конфликта не было

Смерть студентки под Олевском: полиция говорит, конфликта не было - Фото

Пассажиры того рейса якобы показали, что девушка вышла из салона сама

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В полиции говорят, что версия о конфликте между водителем маршрутки и студенткой, которую впоследствии нашли мертвой в лесополосе в Олевском районе Житомирской области, не подтверждается. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Пассажиры того рейса якобы показали, что девушка вышла из салона сама.

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"Информация о возможном конфликте между ней и водителем не подтверждает ни один из пассажиров того рейса. По их словам, девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении автобуса", - сказано в сообщении.

Проверка обстоятельств гибели студентки продолжается.

В Олевском районе Житомирской области умерла от переохлаждения 20-летняя студентка, которую водитель, по непроверенной информации, выставил из маршрутки, поскольку она не могла оплатить проезд.

По словам полиции, девушка сама вышла из маршрутки на остановке в соседнем селе.

Там отметили, что водителя маршрутки могут привлечь к уголовной ответственности, если будет установлено, что он оставил девушку в опасности.

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Теги: автобус, маршрутка, олевск, студентка
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