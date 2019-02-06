Смерть вейпера: взрыв электронной сигареты изувечил мужчину в США

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В городе Форт-Уорт американского штата Техас за неделю до своего 25-летия от взрыва электронной сигареты погиб местный мужчина. Об этом инциденте рассказал канал CNN.

Смерть пациента Уильяма Брауна от церебрального инфаркта и кровоизлияний в мозг медики зафиксировали 29 января: осколки вейп-устройства рассекли его левую сонную артерию.

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Е-сигарету он "закурил" на парковке рядом с магазином вейп-принадлежностей. Менеджер магазина вызвал скорую помощь. В госпитале Брауна поместили в медикаментозную кому, но спасти не смогли.

Данные Управления по пожарной безопасности США говорят, что в стране зарегистрировано 195 возгораний и/или взрывов е-сигарет с 2009 по 2016 годы.

5 мая 2018 года в США был зафиксирован первый смертельный случай использования электронных сигарет. Мужчина умер от взрыва устройства во время использования: в его черепе обнаружено два осколка.

Электронная сигарета — устройство, создающее пар для вдыхания; может использоваться как в качестве средства доставки никотина, так и для ингаляции просто ароматизированного пара.

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