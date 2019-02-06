Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
06.02.2019, 07:28

Смерть вейпера: взрыв электронной сигареты изувечил мужчину в США

Смерть вейпера: взрыв электронной сигареты изувечил мужчину в США - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Центры по контролю и профилактике заболеваний США утверждают, что каждый десятый американец хоть раз пробовал курить электронную сигарету

Реклама
Реклама

В городе Форт-Уорт американского штата Техас за неделю до своего 25-летия от взрыва электронной сигареты погиб местный мужчина. Об этом инциденте рассказал канал CNN.

Смерть пациента Уильяма Брауна от церебрального инфаркта и кровоизлияний в мозг медики зафиксировали 29 января: осколки вейп-устройства рассекли его левую сонную артерию.

Реклама

Е-сигарету он "закурил" на парковке рядом с магазином вейп-принадлежностей. Менеджер магазина вызвал скорую помощь. В госпитале Брауна поместили в медикаментозную кому, но спасти не смогли.

Данные Управления по пожарной безопасности США говорят, что в стране зарегистрировано 195 возгораний и/или взрывов е-сигарет с 2009 по 2016 годы.

5 мая 2018 года в США был зафиксирован первый смертельный случай использования электронных сигарет. Мужчина умер от взрыва устройства во время использования: в его черепе обнаружено два осколка.

Электронная сигарета — устройство, создающее пар для вдыхания; может использоваться как в качестве средства доставки никотина, так и для ингаляции просто ароматизированного пара.

Читайте также: Электронная сигарета вызвала аварийное снижение самолета в Китае

Отправить:
Распечатать:
Теги: вейп, электронная сигарета, взрыв, смерть
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 