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Смерть Вирчиса. Полиция проверяет информацию о неприязненных отношениях и долгах

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 17:44
Смерть Вирчиса. Полиция проверяет информацию о неприязненных отношениях и долгах - Фото
Владимир Вирчис (Фото - Украинская федерация бокса)

Полиция Киева проверяет возможные версии смерти бывшего боксера Владимира Вирчиса. Правоохранители проверяют в том числе информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Основные версии – совершение самоубийства или доведение до суицида. В рамках уголовного производства опрашиваются родные Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия.

Для установления всех обстоятельств планируется провести ряд следственных действий, а также проверяется наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или долговых обязательств, сообщают в полиции.

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января. У дома на улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил Вирчиса с петлей на шее.

По данным херсонского издания Мост, 27 января в Днепровском суде Киева у Вирчиса был "эмоциональный разговор" с бывшим главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, которого он ранее поддерживал. Один из присутствующих в зале рассказал, что перед заседанием боксер якобы обратился к Мангеру с "настойчивым требованием" вернуть долги, а Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцены" и добавил, что "предприятие с тобой на связи".

Оксана Житнюк
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