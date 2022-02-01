Смерть Вирчиса. Полиция проверяет информацию о неприязненных отношениях и долгах
Полиция Киева проверяет возможные версии смерти бывшего боксера Владимира Вирчиса. Правоохранители проверяют в том числе информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
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Основные версии – совершение самоубийства или доведение до суицида. В рамках уголовного производства опрашиваются родные Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия.
Для установления всех обстоятельств планируется провести ряд следственных действий, а также проверяется наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или долговых обязательств, сообщают в полиции.
Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января. У дома на улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил Вирчиса с петлей на шее.
По данным херсонского издания Мост, 27 января в Днепровском суде Киева у Вирчиса был "эмоциональный разговор" с бывшим главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, которого он ранее поддерживал. Один из присутствующих в зале рассказал, что перед заседанием боксер якобы обратился к Мангеру с "настойчивым требованием" вернуть долги, а Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцены" и добавил, что "предприятие с тобой на связи".
- 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, в ноябре того же года она скончалась в больнице от ожогов.
- 19 июня 2020-го Владислав Мангер был арестован без права внесения залога как один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк. Он все еще находится под стражей.
- 27 января 2022 года состоялось очередное заседание суда по делу Мангера, на котором, как пишут СМИ, был и Вирчис. В ночь на 28 января Вирчиса нашли повешенным.
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