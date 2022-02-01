Смерть Вирчиса. Полиция проверяет информацию о неприязненных отношениях и долгах

Полиция Киева проверяет возможные версии смерти бывшего боксера Владимира Вирчиса. Правоохранители проверяют в том числе информацию о том, имел ли он с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Основные версии – совершение самоубийства или доведение до суицида. В рамках уголовного производства опрашиваются родные Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия.

Для установления всех обстоятельств планируется провести ряд следственных действий, а также проверяется наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни, неприязненных отношений с кем-либо или долговых обязательств, сообщают в полиции.

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января. У дома на улице Раисы Окипной в Днепровском районе Киева прохожий обнаружил Вирчиса с петлей на шее.

По данным херсонского издания Мост, 27 января в Днепровском суде Киева у Вирчиса был "эмоциональный разговор" с бывшим главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером, которого он ранее поддерживал. Один из присутствующих в зале рассказал, что перед заседанием боксер якобы обратился к Мангеру с "настойчивым требованием" вернуть долги, а Мангер попросил Вирчиса "не устраивать сцены" и добавил, что "предприятие с тобой на связи".

31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой, в ноябре того же года она скончалась в больнице от ожогов.

19 июня 2020-го Владислав Мангер был арестован без права внесения залога как один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк. Он все еще находится под стражей.

27 января 2022 года состоялось очередное заседание суда по делу Мангера, на котором, как пишут СМИ, был и Вирчис. В ночь на 28 января Вирчиса нашли повешенным.

Оксана Житнюк

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