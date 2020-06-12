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Смертельное ДТП под Овручем. Полицейский-участник аварии арестован

Смертельное ДТП под Овручем. Полицейский-участник аварии арестован - Фото
Смертельное ДТП под Житомиром с участием полицейского (фото - пресс-служба ГБР)
12.06.2020, 19:40

Полицейского-участника аварии, в которой погибли четыре человека, арестовали на два месяца

Хмельницкий городской районный суд арестовал на два месяца инспектора полиции одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Отмечается, что мера пресечения не предполагает возможности внесения залога.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

  • 8 июня у села Скребличи Овручского района Житомирской области произошла авария с участием инспектора одного из отделов ГУ Житомирской областной полиции.
  • По предварительной информации, правоохранитель, находившийся за рулем Mitsubishi Lancer, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo. В результате ДТП водитель Daewoo и три пассажира, в том числе двухлетний ребенок, погибли на месте.

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Наталия Медведева
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