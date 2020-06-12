Смертельное ДТП под Овручем. Полицейский-участник аварии арестован

Хмельницкий городской районный суд арестовал на два месяца инспектора полиции одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
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Отмечается, что мера пресечения не предполагает возможности внесения залога.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
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