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09.06.2020, 13:39

Под Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фото

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Под Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фото
Под Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фото
Под Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фотоПод Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фото

Если вина полицейского в смертельном ДТП под Житомиром будет доказана, ему будет грозить до 10 лет тюрьмы

У села Скребличи Овручского района Житомирской области произошла смертельная авария с участием инспектора одного из отделов Главного управления Житомирской областной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По предварительной информации, правоохранитель, находившись за рулем Mitsubishi Lancer, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo, которым управлял директор госпредприятия "Овручский лесхоз".

В результате ДТП на месте погибли водитель Daewoo и три пассажира, в том числе двухлетний ребенок. Еще одна пассажирка и водитель Mitsubishi – в больнице.

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Следователи ГБР задержали полицейского-участника аварии. Продолжается расследование обстоятельств ДТП. В случае доказательства вины полицейского ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на три года.

  • 4 июня глава МВД Арсен Аваков отчитывался перед Радой о своей деятельности после скандальных инцидентов с насилием в отделе полиции Кагарлыка и массовой перестрелки в Броварах Киевской области. В это же время под зданием парламента проходила акция за его отставку.
  • 5 июня пресс-служба Офиса генпрокурора сообщала, что начальник городского отдела полиции Павлограда в Днепропетровской области якобы возглавил преступную группу: вместе с подчиненными он "пытал подозреваемых, фальсифицировал доказательства и заставлял людей совершать преступления". 
  • На следующий день суд арестовал семерых подозреваемых полицейских из Павлограда. Местный отдел полиции был расформирован, в области проведут проверку всех правоохранителей.

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Фото - пресс-служба ГБР

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Теги: дтп, авария, полицейский, Житомир, овручский район, скребличи
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