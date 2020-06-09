Под Овручем произошло ДТП с полицейским: погибли четыре человека – фото

У села Скребличи Овручского района Житомирской области произошла смертельная авария с участием инспектора одного из отделов Главного управления Житомирской областной полиции. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По предварительной информации, правоохранитель, находившись за рулем Mitsubishi Lancer, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo, которым управлял директор госпредприятия "Овручский лесхоз".

В результате ДТП на месте погибли водитель Daewoo и три пассажира, в том числе двухлетний ребенок. Еще одна пассажирка и водитель Mitsubishi – в больнице.

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Следователи ГБР задержали полицейского-участника аварии. Продолжается расследование обстоятельств ДТП. В случае доказательства вины полицейского ему грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортным средством на три года.

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Фото - пресс-служба ГБР