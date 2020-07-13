Снаряды на крыше и в огороде. Оккупанты обстреляли жилые дома в Авдеевке

Боевики стреляли по жилым домам в Авдеевке из минометов калибра 120 мм и 122 мм

Вчера, 12 июля, боевики гибридной армии РФ обстреляли жилые дома в Авдеевке Донецкой области. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Враг стрелял из минометов калибра 120 мм и 122 мм со стороны села Спартак.

Один из снарядов разорвался на огороде частного дома, ударная волна повредила окна. Еще один снаряд застрял на крыше дома, повредив кровлю, но не разорвался.

Жертв и раненых среди гражданских за последние сутки не зафиксировали.

За прошедшие сутки боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня. Пострадали шестеро украинских бойцов, ответным огнем уничтожены трое и ранены по меньшей мере восьмеро оккупантов.

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Марк Сировой

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