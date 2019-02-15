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15.02.2019, 09:38

Снова смерть на блокпосту боевиков: ОБСЕ узнала подробности

Снова смерть на блокпосту боевиков: ОБСЕ узнала подробности - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

По данным ОБСЕ, мужчина 60-69 лет умер 12 февраля

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Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили детали летального случая, который произошел 12 февраля на блокпосту боевиков во временно оккупированном Кременце, что в 16 километрах от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"13 февраля сотрудники морга больницы им. Калинина в Донецке сообщили СММ, что во второй половине дня 12 февраля к ним доставили тело мужчины в возрасте 60–69 лет, скончавшегося ранее в тот день от сердечного приступа", - отметили в пресс-службе.

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По словам собеседников, сотрудники бригады скорой помощи, доставившие тело в морг, сообщили, что мужчина умер, когда находился один в своей машине, ожидая на блокпосте.

7 февраля в Кременце на блокпосту пророссийских наемников умер пенсионер.

15 февраля сообщалось, что террористы оставили в серой зоне Донбасса 46 человек.

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Теги: Кременец, боевики, война, Донбасс, обсе, блокпост
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