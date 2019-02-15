Снова смерть на блокпосту боевиков: ОБСЕ узнала подробности

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили детали летального случая, который произошел 12 февраля на блокпосту боевиков во временно оккупированном Кременце, что в 16 километрах от Донецка. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"13 февраля сотрудники морга больницы им. Калинина в Донецке сообщили СММ, что во второй половине дня 12 февраля к ним доставили тело мужчины в возрасте 60–69 лет, скончавшегося ранее в тот день от сердечного приступа", - отметили в пресс-службе.

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По словам собеседников, сотрудники бригады скорой помощи, доставившие тело в морг, сообщили, что мужчина умер, когда находился один в своей машине, ожидая на блокпосте.

7 февраля в Кременце на блокпосту пророссийских наемников умер пенсионер.

15 февраля сообщалось, что террористы оставили в серой зоне Донбасса 46 человек.