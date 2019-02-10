В Донбассе на блокпосту боевиков умер мужчина

обсе авто

На блокпосту во временно оккупированном селе Кременец умер пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

"8 февраля СММ ОБСЕ узнали от врача о том, что накануне, после полудня 7 февраля, он пытался провести реанимационные действия пожилому мужчине (в возрасте 70 или более лет) на блокпосту на автодороге H15 неподалеку от комбината Каргилл в населенном пункте Кременец (юго-запад от Донецка, - ред.)", - отмечается в сообщении.

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Спасти его не удалось. Мужчина пытался попасть на подконтрольную Украине территорию.

В Донецке сотрудники морга рассказали международным наблюдателям, что 7 февраля к ним доставили тело умершего мужчины и добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

28 января 2019 года на "нулевом" блокпосту у КПВВ Станица Луганская умер мужчина 1951 года рождения. За последний месяц на блокпостах в Донбассе умерли около 10 мирных жителей.