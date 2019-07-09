Снятый с выборов Кузьмин подал в суд на Парубия

Ренат Кузьмин (скриншот)

В Окружной административный суд Киева поступил иск от бывшего замгенпрокурора Рената Кузьмина к спикеру Верховной Рады Андрею Парубию. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - признание противоправным обращение Андрея Парубия в Генпрокуратуру, СБУ, ГПСУ с требованием предоставить сведения о проживании Рената Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины и пересечения им границы", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что истец оспаривает действия Парубия во время утреннего пленарного заседания Рады 3 июля, поскольку считает, что он в качестве кандидата в нардепы "превысил предоставленные ему законом полномочия" председателя Верховной Рады и нардепа.

Решается вопрос об открытии производства по делу.

4 июля секретарь генпрокурора Лариса Сарган обратилась к Центризбиркому с вопросом: если вчера они отменили регистрацию не проживающих на украинской территории Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах 21 июля, то где аналогичное решение по Кузьмину.

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