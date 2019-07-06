Отмена регистрации Кузьмина будет обжалована в суде - адвокат

Ренат Кузьмин (скриншот)

Адвокат бывшего замгенпрокурора Рината Кузьмина намерен обжаловать в суде отмену регистрации его клиента кандидатом в народные депутаты. Об этом адвокат Артем Захаров заявил в эфире 11 Украина.

Он считает решение ЦИК противоправным, так как Кузьмин, по словам Захарова, "постоянно находится на территории Украины".

"Каких-либо сведений ни СБУ, ни любой другой орган не может предоставить об обратном", - заявил Захаров.

Он также сказал, что розыск Кузьмина отменен по решению суда, которое уже вступило в силу.

"Как любой гражданин, он имеет право свободно передвигаться по территории Украины. Поэтому если они даже искали, но не нашли – это не является основанием утверждать, что человека нет в Украине", - заявил Захаров.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил во время заседания, что решение принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, по его словам, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.